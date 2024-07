Formula 1 | GP Ungheria, a Budapest emerge la sfida Red Bull-McLaren [VIDEO]

Formula 1 GP Ungheria – Sfida Red Bull-McLaren nella prima giornata di attività valida per il Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine della sessione andata in scena questo pomeriggio sul tracciato dell’Hungaroring, Vicky Piria ha cercato di analizzare i temi più importanti emersi nelle prime due ore di attività in terra magiara, evidenziando come le compagine capitanate da Andrea Stella e Christian Horner, come da previsione, siano riuscita a guadagnarsi tutti i favori del pronostico.

La Red Bull, grazie alle numerose novità introdotte sulla RB20 di Max Verstappen, ha compiuto un’importante step in avanti rispetto a Silverstone, garantendosi decimi preziosi che torneranno utili nella sfida alla MCL38, vettura che ad oggi sembra il riferimento sia sul giro secco che sul passo gara. Una sfida incerta che siamo certi si riproporrà domani e soprattutto in gara, soprattutto considerando le incognita legate alle temperature e al consumo delle mescole. Appuntamento alle 12.30 di sabato per la terza e ultima sessione di libere sul tracciato dell’Hungaroring.