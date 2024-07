F1 | Hamilton: “Speriamo di colmare il divario con McLaren e Red Bull”

Il venerdì di prove libere per la Mercedes ci ha detto come la W15 sia la terza forza in pista. Nel complesso, Russell e Hamilton non sono riusciti a fare meglio della quinta e settima posizione, frutto di una monoposto non propriamente ben bilanciata e che fatica specialmente nel giro secco. Sui long run, qualcosa sembra funzionare meglio, anche se il passo del sette volte campione del mondo con le gomme soft è stato tutt’altro che entusiasmante, con la mescola più morbida che evidentemente non sarà presa in considerazione quantomeno per la prima parte della gara di domenica, considerando anche le temperature elevatissime di Budapest e che potrebbero fare la differenza in termini di passo e strategie da attuare.

“Fa decisamente molto caldo – ha detto Hamilton. Oggi non è stata la nostra giornata migliore della stagione: l’assetto della vettura non era ottimale e non eravamo proprio nella nostra forma migliore. Tra le due sessioni siamo stati in grado di fare delle modifiche, ma niente di così grande. Abbiamo delle idee su come lavorare per migliorare la macchina, quindi stanotte analizzeremo il tutto cercando di fare i dovuti aggiustamenti in vista di domani. L’ordine gerarchico è ancora molto ristretto, e anche se il giro secco non è stato ottimale, il long run fa ben sperare. Siamo un passo indietro rispetto ai primi, ma faremo il possibile per colmare questo divario prima delle qualifiche”.