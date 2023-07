Formula 1 | GP Silverstone, gli highlights della gara [VIDEO]

Formula 1 GP Silverstone highlights – Vi riportiamo i momenti più belli dell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, teatro dell’11° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una gara ben gestita, fin dalle prime tornate, Max Verstappen è riuscito ad aggiudicarsi l’ottavo sigillo della stagione e il 43° della carriera, lasciandosi alle spalle la McLaren di Lando Norris – gradita conferma dopo le splendide performance dell’Austria – e la Mercedes di Lewis Hamilton, bravo a beffare con bravura e anche fortuna l’altra MCL60 di Oscar Piastri.

Quinta posizione per George Russell, seguito da Sergio Perez – risalito dalla 15° piazza ottenuta nella qualifica di ieri – Fernando Alonso e da un ottimo Alexander Albon, a conferma del gran ritmo espresso dalla Williams per tutto il fine settimana a Silverstone. Completano la graduatoria dei primi dieci Charles Leclerc e Carlos Sainz, veloci nelle qualifiche di ieri ma mai realmente in lotta per il podio nella corsa di oggi.

Prossimo appuntamento con la Formula 1 tra due settimane all’Hungaroring, teatro del Gran Premio d’Ungheria. Il round magiaro aprirà l’ultimo back-to-back prima della pausa estiva che comprenderò anche la prova di Spa-Francorchamps, anticipata a luglio rispetto alle stagioni precedenti.