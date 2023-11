Formula 1 | GP Las Vegas, gli highlights delle prime libere in Nevada [VIDEO]

Formula 1 GP Las Vegas – Vi riportiamo gli highlights delle prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una giornata letteralmente infinita, Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono issati al comando della graduatoria generale dei tempi, mostrando un ottimo ritmo non solo sulla lunga distanza, ma anche sulla simulazione del giro secco. Una condizione importante che la Scuderia punta a confermare anche nelle proseguo di questo fine settimana “glamour” in Nevada.

Terza posizione per Fernando Alonso, seguito a ruota da Sergio Perez – apparso veloce e competitivo con la RB19 – Valtteri Bottas e Max Verstappen, fino ad oggi ancora non totalmente ok con il set-up e il feeling con la monoposto. Settimo e ottavo crono per Nico Hulkenberg e Lance Stroll, mentre completano la graduatoria della top dieci Lewis Hamilton e Alexander Albon. Appuntamento alle 5.30 di domani mattina per la terza e ultima sessione di libere, la quale anticiperà la sessione di qualifica prevista per le 9.00 di domani mattina.