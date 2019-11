Formula 1 | GP Italia, Mugello apre all’ingresso in calendario

Parlando alle colonne del Corriere dello Sport, Eugenio Giani non ha escluso un possibile ingresso del Mugello all’interno del calendario mondiale, sottolineando come la regione Toscana sia pronta a supportare un progetto di questo tipo.

Secondo quanto dichiarato dal Presidente della regione, infatti, il Mugello avrebbe tutte le carte in regola per prendere il posto di Monza a partire dal 2025, soprattutto se il circuito brianzolo e Liberty Media non dovessero rinnovare l’accordo firmato qualche mese fa.

“La Ferrari possiede il Mugello e dovrà fare molti investimenti per organizzare un Gran Premio lì”, ha affermato Eugenio Giani. “E’ anche vero però che ancora non sappiamo se Monza sarà in grado di riqualificare il tracciato, dato che l’obiettivo sarebbe quello di adattarlo alle esigenze che ci saranno tra cinque anni. In ogni caso il Mugello potrà essere una valida alternativa”.