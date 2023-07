Formula 1 | GP Belgio, gli highlights della Sprint [VIDEO]

F1 GP Belgio highlights Sprint – Vi riportiamo gli highlights della Sprint valida per il Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una gara caratterizzata dalla pioggia, soprattutto nelle prime tornate, Max Verstappen è riuscito a issarsi al comando della classifica generale dei tempi, lasciandosi alle spalle la McLaren di Oscar Piastri e la Alpine di Pierre Gasly, bravo a sfruttare il passaggio dalle full-wet alle intermedie per guadagnare posizioni.

Quarta e quinta posizione per Carlos Sainz e Charles Leclerc, seguiti da Lando Norris e dalle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, con il primo penalizzato per un contatto con Sergio Perez. Appuntamento alle 15.00 di questo pomeriggio per lo start della gara vera e propria a Spa, la quale assegnerà punti importanti prima della consueta pausa estiva di metà stagione.