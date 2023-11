Formula 1 | GP Abu Dhabi, la griglia di partenza

Formula 1 GP Abu Dhabi – Vi riportiamo la griglia di partenza del prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Grazie alla splendida qualifica di ieri pomeriggio, Max Verstappen è riuscito a garantirsi la 12° partenza al palo della stagione (la 33° della carriera), lasciandosi alle spalle un brillante Charles Leclerc, bravo a massimizzare il potenziale della SF-23 in un tracciato poco amico, e la McLaren di Oscar Piastri.

Quarta la prima Mercedes di George Russell, seguito a ruota da Lando Norris, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso e Nico Hulkenberg. Completano la top dieci Sergio Perez e Pierre Gasly, entrambi finiti sotto la tagliola dei “track limits” in Q3. Indietro gli altri top driver: Lewis Hamilton scatterà 11° a causa dell’eliminazione in Q2, mentre Carlos Sainz – fuori in Q1 – si accomoderà in 16° piazza.

Chiuderanno lo schieramento a Yas Marina l’Alfa Romeo di Guany Zhou e la Williams di Logan Sargeant. Appuntamento alle 14.00, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la partenza dell’ultimo appuntamento di questa stagione.