Formula 1 | GP Abu Dhabi 2023, le possibili strategie per la gara di oggi

Questo pomeriggio va in scena l’atto finale della stagione 2023 di Formula 1. Ad Abu Dhabi, Max Verstappen partirà davanti a tutti per la dodicesima volta quest’anno, la trentaduesima in carriera, la quarta consecutiva a Yas Marina. Al suo fianco uno straordinario Charles Leclerc, che ancora una volta dimostra il suo essere fenomeno nel giro secco, con una Ferrari da sempre sofferente sul tracciato arabo. La Pirelli per questa occasione ha portato nuovamente le mescole più morbide della sua gamma 2023, e come strategia di gara consiglia l’unica sosta (media-hard) come quella più veloce, con sosta ai box tra il 20° e il 26° giro.

STRATEGIE ALTERNATIVE

L’utilizzo della media in partenza sembra essere scontato, e le due alternative consigliate dalla casa di pneumatici italiana vede le due soste: in entrambe vede la gomma dura nello stint centrale, poi però si può scegliere se rimanere sulla hard oppure passare alla soft, e questo ovviamente farebbe variare anche il giro della seconda entrata ai box. L’ultima strategia, che poi non è così campata per aria, prevede l’utilizzo della soft nei primi istanti di gara per poi entrare ai box tra il 12° e il 18° e finire con la dura. Tutto questo, ovviamente, al netto di Safety Car e bandiere rosse varie.