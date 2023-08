F1 | Vigna allontana l’arrivo di Hamilton in Ferrari

F1 Ferrari Hamilton Vigna – In un’intervista concessa alle colonne della CNBC prima del GP d’Olanda della settimana scorsa, Benedetto Vigna ha escluso un possibile arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari nel prossimo futuro, precisando come il management della squadra riponga massima fiducia in Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Nonostante le tante voci di mercato circolate nelle ultime settimane, il CEO della Rossa ha escluso dei cambiamenti alla line-up della Scuderia del Cavallino, precisando come l’unico focus del team – al momento – sia lo sviluppo della monoposto, la quale dovrà per forza di cose offrire dei riscontri diversi già a partire dal prossimo campionato.

“Abbiamo in squadra due piloti di grande qualità come Charles Leclerc e Carlos Sainz”, ha affermato l’Amministratore Delegato della Ferrari. “Stanno facendo un lavoro fantastico e tra l’altro sono amici. Sono in competizione e si rispettano l’uno con l’altro. Per noi la questione principale non sono i piloti, bensì la vettura. Dobbiamo lavorare per rendere la monoposto più competitiva”.