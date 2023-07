Formula 1 | Ferrari, Vasseur: “Adesso la SF-23 è una macchina competitiva”

La Ferrari è chiamata alla vera prova del nove nel prossimo weekend. A Silverstone si corre il Gran Premio di Gran Bretagna, una classica della Formula 1, dove la SF-23 dovrà confermarsi dopo le due belle prove in Canada e Austria. Con gli aggiornamenti portati in Spagna, la monoposto è riuscita a mettersi nella giusta direzione di sviluppo dopo un inizio scioccante e dove ci sono stati degli evidenti problemi sulla vettura. Grazie al lavoro della squadra e alla pazienza dei piloti, si è arrivati a un nuovo punto di partenza, e gli upgrade sono costanti, tant’è che anche a Silverstone ci saranno delle novità.

“Nelle ultime due gare abbiamo dimostrato di aver fatto dei passi avanti rendendo più competitiva la SF-23 – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Siamo riusciti a dare ai nostri piloti una monoposto che li ha messi in condizione di attaccare, gestire bene le gomme e avere un passo costante. Sappiamo che Silverstone, uno dei tracciati storici della Formula 1 al quale è indissolubilmente legata anche la storia di Ferrari, con i suoi curvoni da alta velocità rappresenta un severo banco di prova per verificare la direzione che abbiamo intrapreso. Sappiamo che possiamo contare sul contributo di entrambi i nostri piloti: Carlos un anno fa conquistò la sua prima vittoria in Formula 1 mentre Charles ha sfiorato a più riprese il successo e ha detto spesso di avere Silverstone nella lista dei suoi circuiti permanenti preferiti. Noi lavoreremo come squadra e faremo di tutto per metterli in condizione di combattere con i soliti agguerritissimi rivali”.