Formula 1 | Ferrari: numeri, statistiche e curiosità sul Gran Premio d’Austria

La Formula 1 fa tappa in Austria per il nono appuntamento della stagione 2023. La Ferrari sembra aver trovato la retta via dopo gli aggiornamenti portati in Spagna e l’ottima prestazione di Montreal, nella quale le due SF-23 di Leclerc e Sainz sono state in grado di gestire al meglio le gomme su una pista comunque dura per gli pneumatici come quella in Quebec. A Zeltweg si cerca la prova del nove per avere la conferma definitiva della direzione presa, dopo un inizio molto complicato per via di un progetto tutt’altro che esaltante messo in piedi lo scorso anno per il 2023, parola di Fred Vasseur, team principal della Rossa. Lo scorso anno vinse Charles Leclerc, dominando di fatto per tutta la durata della gara. Di seguito alcune curiosità forniteci proprio dalla Scuderia di Maranello.

2. I piloti austriaci che hanno corso per la Ferrari in Formula 1: si tratta del tre volte campione del mondo Niki Lauda (che portò il titolo mondiale a Maranello nel 1975 e nel 1977) e di Gerhard Berger, che insieme hanno conquistato con il Cavallino 20 Gran Premi (15 e 5 rispettivamente). I due austriaci con la Scuderia hanno disputato 153 GP ottenendo anche 30 pole position, 21 giri veloci e 56 podi.

5. Le gare valide per il Mondiale di Formula 1 corse a Spielberg nelle ultime tre stagioni. La pista austriaca ha infatti ospitato il GP d’Austria e il GP di Stiria sia nel 2020 che nel 2021, diventando l’unico circuito della storia a collezionare questo primato. Nella stagione 2020 – molto condizionata dal Covid-19 – si era corso due volte anche a Silverstone e a Sakhir, in Bahrain con due configurazioni di tracciato diverse, mentre nel 2021 solo Spielberg mantenne il doppio appuntamento.

9. I borghi che formano la municipalità di Spielberg, detti in gergo locale Katastralgemeinden. Oltre allo stesso Spielberg si tratta di Einhörn, Laing, Lind, Massweg, Pausendorf, Sachendorf, Schönberg e Weyern.

16. Gli anni di età del giovane apprendista pasticcere Franz Sacher quando, nel 1832, inventò l’omonima torta, una delle più note al mondo. Sacher, che amava particolarmente il cioccolato, era alle dipendenze del cancelliere austriaco Klemens von Metternich e a causa dell’improvvisa malattia del capocuoco, si trovò a dover preparare un dolce per un pranzo ufficiale. Il giovane decise di osare e propose la propria ricetta che si rivelò un successo e ne lanciò la carriera.

29. I giri percorsi nell’unica edizione del GP d’Austria sospesa prima di aver completato tutta la distanza prevista. Era il 1975 e a vincere fu il pilota più vecchio in pista, Vittorio Brambilla – 37 anni – con la March. L’italiano, scattato ottavo, diede prova delle sue doti di guida sul bagnato risalendo il gruppo e portandosi in testa al giro 19 sfruttando un’indecisione di James Hunt, mentre la pioggia aumentava rapidamente di intensità. Alla tornata 29 le condizioni costrinsero la direzione gara a sospendere la corsa che fu però interrotta con la bandiera a scacchi che ne sancì la conclusione. Passato il traguardo, Brambilla perse il controllo della sua vettura e finì contro le barriere danneggiando il muso della monoposto ma ormai la vittoria era acquisita. Vittorio, fratello di Tino, uno dei collaudatori più stimati da Enzo Ferrari, riportò il tricolore sul gradino più alto del podio dopo il GP d’Italia del 1966, quando a vincere era stato Ludovico Scarfiotti con la Ferrari. Fu la sua unica vittoria in Formula 1.

STATISTICHE FERRARI IN AUSTRIA

GP disputati 34

Debutto 1964 (L. Bandini 1°; J. Surtees rit.)

Vittorie 6 (17,65%)

Pole position 8 (23,53%)

Giri più veloci 5 (14,70%)

Podi totali 27 (26,47%)

STATISTICHE FERRARI IN FORMULA 1

Stagioni in F1 74

Debutto Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit.)

Vittorie 242 (22,83%)

Pole position 243 (22,92%)

Giri più veloci 259 (24,43%)

Podi totali 799 (25,12%)