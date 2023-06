Formula 1 | Aston Martin, Alonso: “Le novità funzionano, pronti a perfezionarle in Austria”

Formula 1 GP Austria Aston Martin – Obiettivo conferma per l’Aston Martin nel prossimo Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo i punti conquistati a Montreal, al termine di un week-end positivo e caratterizzato dal debutto in vettura del primo e importante pacchetto di aggiornamenti, Fernando Alonso e Lance Stroll intendono confermarsi al Red Bull Ring, tracciato le cui caratteristiche potrebbero riservare parecchie sorprese nelle zone di vertice della classifica.

“È stato bello tornare sul podio in Canada e gli aggiornamenti apportati alla vettura sembrano funzionare bene”, ha affermato l’iberico dell’Aston Martin. “Continueremo a ottimizzare l’assetto in vista dell’Austria. A Spielberg il giro è veloce è breve e di solito offre delle belle gare e sorpassi. Bisogna fare attenzione per evitare di danneggiare le auto con i cordoli che sono molto aggressivi. Non vedo l’ora di vedere cosa riusciremo a fare. L’obiettivo sarà quello di mantenere questo stato di forma e di segnare il maggior numero di punti per la squadra, nel tentativo di riconquistare il secondo posto nel Campionato Costruttori”.

Qui invece le impressioni del canadese: “Non vedo l’ora di tornare in Europa per quattro gare nei prossimi mesi, tutte su circuiti molto diversi. Il Red Bull Ring è un circuito impegnativo e compatto con due metà distinte. Mentre la prima è caratterizzata da tre rettilinei DRS, la seconda è una sequenza di curve veloci. Quindi è un circuito divertente su cui correre. Il nostro fine settimana cambia leggermente con il formato Sprint, il che significa che la PL1 è molto incentrata sulla messa a punto della vettura e sulla ricerca della velocità in vista delle qualifiche di venerdì pomeriggio. L’evento Sprint del sabato porta un ulteriore elemento da considerare nel corso del fine settimana”.