Formula 1 | Ferrari, il punto sugli sviluppi in vista di Imola [VIDEO]

Formula 1 Ferrari – Intervenuto a Race Anatomy al termine dell’ultimo Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, l’Ing.Luigi Mazzola ha commentato le tante voci circolate sugli sviluppi che la Ferrari ha in cantiere per le prove di Miami ed Imola, precisando come i problemi della SF-24, prettamente di natura aerodinamica e di carico, non si risolveranno con un solo pacchetto di novità.

Una situazione che non è una novità, ma che ovviamente allungherà e non poco i tempi di ripresa nei confronti della Red Bull, attualmente target “inamovibile” dello schieramento di partenza. Charles Leclerc, ricordiamo, ha chiuso l’appuntamento di Shanghai in quarta posizione, mentre Carlos Sainz non è riuscito a fare meglio della quinta piazza. Appuntamento tra due settimane a Miami per la prima prova stagionale in terra statunitense.