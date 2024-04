F1 | La nuova proposta: assegnare i punti fino alla dodicesima posizione

La F1 Commission discuterà una proposta, inoltrata dai team minori ma anche sostenuta dalla Red Bull, per espandere l’assegnazione del punteggio in gara dalla decima alla dodicesima posizione. Sei squadre devono votare a favore di un’eventuale proposta concreta per il 2025.

“La concorrenza è dura -ha dichiarato il team principal della Red Bull, Christian Horner al quotidiano Bild- si sono formati due gironi: i primi 5 e poi le squadre dal sesto al decimo posto. Ogni singolo punto è combattuto duramente. Certo, alla fine, bisognerebbe chiedersi cosa cambierebbe davvero, ma io sono completamente imparziale. Ma, naturalmente, i punti comportano soldi, quindi capisco la preoccupazione”.

Il pilota Racing Bulls, Yuki Tsunoda si è schierato contro la proposta:

“Se più piloti vanno a punti, non sei così motivato. Adesso, essere noni o decimi per noi equivale ad una vittoria. Sarei felice se continuassimo così”, ha commentato il nipponico a Sport1.

Più azzardata invece è la proposta fatta dal pilota della Haas, Kevin Magnussen che assegnerebbe punti a ogni pilota che arriva al traguardo:

“Magari dare punti a tutti, cinquanta per il primo e poi li distribuisci. Non cambierà nulla al vertice, ma renderebbe le gare più interessanti per le ultime cinque posizioni”.