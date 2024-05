Formula 1 | Ferrari, Vasseur: “La vittoria di Monaco aiuterà la fiducia in se stesso di Leclerc”

Formula 1 Ferrari Vasseur – Intervistato dalla stampa nazionale ed internazionale al termine dell’ultimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Frederic Vasseur ha parlato del risultato raggiunto da Charles Leclerc a Monte Carlo, sottolineando come la vittoria lo aiuterà a migliorare la fiducia in se stesso, soprattutto dopo essersi tolto un vero e proprio peso dalle spalle. Una situazione favorevole, cercata e costruita fin dalle libere di venerdì mattina, che quasi certamente gli permetterà di affrontare il prosieguo di questa annata – incredibilmente riparta a causa della mini crisi che sta affrontando la Red Bull – con uno spirito diverso.

Ferrari, Vasseur e la fiducia di Leclerc

“Penso che questa vittoria importante lo aiuterà molto in quanto a fiducia in sé stesso. Negli ultimi anni sentiva un peso non indifferente sulle spalle e voleva vincere la sua gara di casa. In alcune circostanze ha commesso degli errori, come in Formula 1, mentre in Formula 1 spesso e volentieri è stato sfortunato. Però adesso c’è riuscito e sono certo che questo risultato lo aiuterà a progredire. La sua fiducia e il suo approccio lo aiuteranno a migliorare in vista dei prossimi eventi in calendario”.