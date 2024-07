Formula 1 | F1 Commission, ecco le decisioni prese nell’ultima riunione

Importanti novità arrivano da Londra, dove nella giornata odierna la F1 Commission si è riunita per la terza volta in questo 2024. Tra i punti discussi e decisi all’unanimità figura quello di non modificare la distribuzione punti in campionato, bocciata dunque la proposta di ampliare tale zona oltre la decima posizione.

Cambiamento sul peso minimo del conducente che passerà dagli 80 agli 82 chili a partire dal 2025. Questo automaticamente comporta un aumento del peso vettura dagli attuali 798 agli 800 chili. Dal 2026, anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento sulle power unit, le giornate di test invernali saranno 9 suddivise in tre differenti sessioni.

Parlando sempre di 2026, l’obiettivo principale è quello di realizzare gare che permettano ai fan un maggiore divertimento. Un aggiornamento del regolamento 2026 sarà presentato al World Motor Sport Council che si terrà il prossimo 17 ottobre, con la FIA e le squadre che continueranno a discutere per migliorare tali normative in vista della definitiva approvazione. A tal proposito una riunione straordinaria della F1 Commission si terrà il 2 ottobre.

Infine i costi relativi al congedo di maternità/paternità, al congedo per malattia e all’intrattenimento di squadra dovrebbero rimanere esclusi dal budget cap.