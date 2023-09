Formula 1 | Monza, tifosi in delirio per la Ferrari [VIDEO]

Formula 1 qualifiche GP Italia Ferrari – Tifosi della Ferrari in delirio al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo la splendida pole position conquistata da Carlos Sainz, i tifosi della Rossa – seduti sulle tribune dell’autodromo monzese – non hanno nascosto il loro entusiasmo per la performance messa in mostra dall’iberico in Q3. Una grande festa che gli appassionati, con le dovute proporzioni, sperano di vivere anche nella corsa di questo pomeriggio.

Al termine di una manche vissuta sul filo del rasoio, ricordiamo, la SF-23 #55 è riuscita a garantirsi la pole position sul tracciato brianzolo, lasciandosi alle spalle il campione del mondo in carica, Max Verstappen, e il compagno di squadra Charles Leclerc, lontano appena 67 millesimi dal crono fatto fatto segnare dal pilota iberico.

George Russell ha ottenuto il quarto tempo, traendo il massimo dalla propria Mercedes, mentre a seguire si sono classificati Sergio Perez, Alexander Albon, Oscar Piastri, Lewis Hamilton e Lando Norris. Chiuderà la graduatoria dei primi dieci Fernando Alonso. Appuntamento alle 15.00 di oggi, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start di questo Gran Premio d’Italia sul tracciato di Monza.