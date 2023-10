Formula 1 | Caccia aperta a Verstappen nel week-end di Austin [VIDEO]

Formula 1 GP Stati Uniti Austin – Archiviato il capitolo titolo mondiale, Max Verstappen è pronto a godersi questo finale di stagione 2023, già a partire dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento di questo campionato 2023 di Formula 1.

L’olandese, a caccia della 15° vittoria stagionale, vuole continuare a stupire al volante della dominante RB19, rendendo la propria stagione non solo al limite con la perfezione, ma anche la più dominante nella storia moderna del Circus. Per farlo, però, dovrà “arginare” le voglie di una McLaren ormai stabilmente in lotta per le posizioni di vertice della classifica, pronta a giocarsi il tutto per tutto pur di garantirsi punti importanti nella rincorsa ad Aston Martin nel mondiale Costruttori, e una Mercedes che proverà a spremere il massimo dalle novità che verranno installate sulla W14 già nelle libere di quest’oggi.

Un week-end di fuoco, nella terra del rodeo, che quasi certamente garantirà spettacolo e chissà, anche colpi di scena. Appuntamento a stasera – ore 19.30 – per le prime e uniche libere al Circuit of the Americas.