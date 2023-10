F1 | Carlos Sainz analizza il 2023 della Ferrari

Malgrado un’annata difficile, vissuta quasi sempre lontano dal vertice, Carlos Sainz ha salvato la stagione della Ferrari. Lo spagnolo, che nel Gran Premio di Singapore ha ottenuto finora l’unico successo non firmato dalla Red Bull in questo Mondiale (tralasciando il successo nella Sprint Race in Qatar colto da Oscar Piastri), ha discusso dell’andamento della SF-23 negli appuntamenti finora disputati. Un campionato che, sulla carta, avrebbe dovuto regalare altro tipo di gioie alla Rossa che però fin dalla prima gara in Bahrain ha dovuto invece fare i conti con una monoposto molto complicata.

A cinque gare dalla conclusione della stagione, con le corone iridate già assegnate alla Red Bull e a Max Verstappen, una delle sfide di contorno più importanti riguarda proprio la Ferrari in lotta con la Mercedes per la seconda piazza nel Mondiale costruttori. Nella gara di Losail la scuderia del Cavallino ha perso terreno nel confronto con la Stella, ora distante 28 punti. Una distanza non certo proibitiva, ma la Rossa dovrà cercare di ritornare alle prestazioni pre Qatar per mettere nuovamente la freccia sulla W14 che ad Austin ha portato un nuovo fondo.

“Penso che nel complesso sia stata una stagione decente – ha dichiarato Sainz nella press conference del giovedì di Austin – Mi sono trovato bene con la macchina fin dall’inizio. Poi, attraversando questa prima fase dell’anno, in cui cercavamo di capire a che punto eravamo, ci trovavamo a mezzo secondo dalla Red Bull ma su alcuni circuiti siamo stati in lotta per la pole. Penso di aver capito cosa stesse succedendo e cosa stesse facendo la Red Bull, ovvero dominare nel modo in cui lo ha fatto”.

Sainz, parlando della propria esperienza all’interno della squadra, ha poi aggiunto: “La prima parte è stata ovviamente un po’ sotto le aspettative, ma poi abbiamo abbassato la testa e abbiamo iniziato a lavorare bene, cogliendo l’occasione a Singapore quando si è presentata. E penso che questo significhi molto per noi. Mi trovo a mio agio. Sono felice in Ferrari. Ho fiducia nella squadra. Vedo che vengono compiuti passi positivi nella giusta direzione. Vedo una squadra impegnata che lavora nella giusta direzione”.

Lo spagnolo parlando della tematica legata al rinnovo ha detto: “Ho sempre detto che sono felice qui e che l’inverno sarebbe stato un buon momento per sederci e vedere se potevamo trovare un accordo per il futuro. Se loro sono felici di avermi, lo sono anche io e quindi non dovrebbe essere un grosso problema. Se non sarà in inverno la questione si trascinerà fino a lungo, vedremo”.