Formula 1 | Brown cauto sugli obiettivi della McLaren a Las Vegas [VIDEO]

Formula 1 McLaren Brown – Intervistato da Sky Sport al termine della conferenza stampa riservata ai Team Principal, Zak Brown ha raccontato gli obiettivi della McLaren per il prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come le caratteristiche della pista – unite alle basse temperature – rischiano di porre la scuderia inglese in una posizione non privilegiata nel confronto non solo con Red Bull, ma anche con Aston Martin, Ferrari e Mercedes.

Una situazione non favorevole che costringerà la squadra ad un fine settimana sulla difensiva, al contrario di quanto avvenuto nelle ultime gare. Lando Norris, ricordiamo, ha chiuso la giornata odierna con l’11° crono, mentre Oscar Piastri non è riuscito a fare meglio della 14° piazza. Appuntamento alle 5.30 di domani mattina per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche sulla “Strip” in programma alle 9.00 del mattino (00.00 locale).