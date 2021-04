Formula 1 | Bottas, a Imola incidente da oltre un milione [VIDEO]

Durante la prima sessione di libere valide per il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato i danni alla vettura di Valtteri Bottas dopo lo spaventoso incidente di Imola con George Russell, sottolineando come la “problematica” abbia causato una perdita a Mercedes superiore al milione di euro.

Secondo quanto dichiarato dal talent di Sky Sport F1, la W12 è stata intaccata in diverse parti importanti, aspetto che ovviamente ha costretto la scuderia campione del mondo a mettere insieme una nuova vettura.

Per quanto riguarda lo power unit, invece, lo staff a Brixworth è riuscito a recuperare gran parte dell’unità, fattore che sta permettendo al finlandese di girare a Portimao con la stessa unità utilizzata in Bahrain e al “Santerno”. Appuntamento a domani, ore 13.00 su Sky Sport F1 HD, per la diretta della terza sessione di libere a Portimao. Squadre e piloti avranno a disposizione 60 minuti per preparare al meglio le qualifiche che scatteranno alle 15.00.