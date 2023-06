Formula 1 | Marko tuona: “Non siamo soddisfatti delle performance di de Vries”

Formula 1 AlphaTauri de Vries – Tramite le colonne del Kronen Zeitung, Helmut Marko è tornato a parlare della coppia AlphaTauri composta da Yuki Tsunoda e Nyck de Vries, precisando come i due piloti stiano mostrando un potenziale estremamente diverso al volante della complessa AT04.

Se da un lato il giapponese sta pian pian riuscendo a trovare le misure, ottenendo piazzamenti in zona punti utili soprattutto per la classifica Costruttori della squadra, dall’altra troviamo il talento olandese in forte difficoltà e mai realmente in grado di impensierire la leadership del compagno di squadra. Una situazione non soddisfacente, almeno per il management della Red Bull, che potrebbe portare lo stesso Marko a prendere decisioni difficili già nelle prossime settimane (in pre-allarme ci sono già Liam Lawson e Daniel Ricciardo).

“Tsunoda sta disputando un’ottima stagione, malgrado qualche week-end sfortunato e delle penalità che non gli hanno permesso di concretizzare al meglio il potenziale della vettura”, ha affermato l’austriaco. “Le prestazioni in generale, però, sono buone. Non siamo soddisfatti invece di de Vries ed è qualcosa che stiamo valutando”.