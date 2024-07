Formula 1 | Arrivabene sulla coppia Leclerc-Hamilton: “Lewis aiuterà Charles, ma molto dipenderà dalla vettura”

Formula 1 Hamilton Leclerc – In una lunga intervista concessa alle colonne del Corriere della Sera, Maurizio Arrivabene ha espresso il proprio punto di vista sul dualismo tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton con i colori della Scuderia Ferrari, precisando come l’esperienza del sette volte iridato, ad oggi tornato al livello di competitiva che tutti quanti conoscono, potrà aiutare il monegasco a compiere l’ultimo step in ottica titolo.

Secondo l’ex Team Principal della Rossa, la Ferrari si è garantita una coppia che mixa talento, esperienza e voglia di rivalsa, aspetti che ovviamente potranno aiutare la compagine italiana – vettura permettendo – a raggiungere gli obiettivi che tutti quanti si aspettano in vista del 2025 e soprattutto del 2026, annata che vedrà l’introduzione dei nuovi regolamenti tecnici e aerodinamici.

Infine, per quanto riguarda la mini-crisi che ha affrontato Leclerc nell’ultimo mese e mezzo, Arrivabene ha voluto difendere a spada tratta il talento del suo ex pilota, evidenziando come il monegasco abbia bisogno del massimo supporto della squadra per rendere al meglio delle proprie capacità.

Arrivabene sulla coppia Hamilton-Leclerc

“Leclerc non sta vivendo alcuna crisi, bensì solo un momento di scoramento. Ha bisogno di essere stimato e capito, oltre al fatto di poter contare su persone in grado di tirare fuori il meglio di lui. La stoffa non si perde all’improvviso e questa è proprio la situazione che sta affrontando Charles. Lewis potrà aiutarlo a crescere, anche perchè il primo avversario sulla griglia è sempre il compagno di squadra. Molto, però, dipenderà dalla vettura che avranno a disposizione. Ad oggi l’unico fenomeno sulla griglia è Max Verstappen, ma anche le sue performance dipendono strettamente dal pacchetto. Al contrario di quello che in molti dicono, Max non è in grado da solo di abbassare i propri tempi di tre decimi”.