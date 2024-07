F1 | Mercedes, Wolff continua a mandare messaggi a Verstappen: “Per lui la porta è sempre aperta”

Non è affatto un segreto il (lungo) corteggiamento portato avanti da Toto Wolff nei confronti di Max Verstappen. L’olandese infatti, nelle idee del team principal della Mercedes, rappresenterebbe quel profilo ideale per raccogliere l’eredità di Lewis Hamilton promesso sposo della Ferrari a partire dalla prossima stagione. Ancora una volta il manager austriaco ha lanciato segnali importanti al campione del mondo in carica, sottolineando come la squadra della Stella continui ad aspettarlo.

E non è un caso come proprio Mercedes non abbia ancora ufficializzato il dopo Hamilton e dunque il compagno di squadra che affiancherà in futuro George Russell. La situazione di Verstappen è quella, fronte mercato piloti, da monitorare con attenzione vedendo quanto sta accadendo all’interno di una Red Bull che appare giorno dopo giorno lontana parente della scuderia che ha dominato la scena in Formula 1 fino alla scorsa stagione.

“Sembra che Max sia il pilota più forte con la macchina migliore al momento – ha dichiarato Wolff in una recente intervista a OE24 – Ecco perché gli abbiamo sempre lasciato la porta aperta”.

L’austriaco continuando a parlare di Verstappen ha aggiunto: “Al momento non c’è nulla che faccia pensare che Max lascerà la Red Bull. La macchina è ancora il punto di riferimento, è molto avanti in campionato. Allora perché dovrebbe flirtare con un’altra squadra?”.