F1 | Racing Bulls, Ricciardo e Tsunoda a caccia di punti al Red Bull Ring

F1 Racing Bulls GP Austria – Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda a caccia di punti importanti nel prossimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. I due alfieri della Rcaing Bulls, dopo il passo falso messo in archivio a Barcellona, intendono ottimizzare il potenziale dell’aggiornata VCARB01, così da garantirsi punti importanti nel mondiale Costruttori. RB, ricordiamo, occupa attualmente il sesto piazzamento, ma dovrà guardarsi alle spalle dal ritorno della Alpine, ancora ben lontana in classifica ma apparsa in netto miglioramento nell’ultimo fine settimana di gara in Catalogna.

Ricciardo entusiasta di gareggiare in Austria

“Sono particolarmente entusiasta del Gran Premio d’Austria per vari motivi: sarà la mia 250ª gara in F1, un traguardo davvero incredibile. Per l’occasione, indosserò un casco con un design speciale, che sarà divertente da mostrare. Inoltre, è la gara di casa per la Red Bull, visto che si corre al Red Bull Ring, quindi l’atmosfera è sempre elettrizzante. È un appuntamento speciale sia per la squadra che per il brand. Dopo le difficoltà incontrate a Barcellona, cercheremo di invertire la tendenza. Non avremo molto tempo a disposizione, dato che è un weekend di gara Sprint con una sola sessione di prove; quindi, è fondamentale partire con il piede giusto fin dall’inizio. Siamo pronti a farlo!”

Tsunoda adora il Red Bull Ring

“Adoro il Red Bull Ring, sia il circuito che il paesaggio naturale circostante, dato che sono un amante della natura. Anche il cibo locale, in particolare la Schnitzel, è qualcosa che apprezzo molto! Essendo una pista di casa per la famiglia Red Bull, speriamo di poter fare una buona prestazione. Questo è un altro weekend di gara Sprint, quindi avremo solo un’ora di prove libere prima che ogni sessione diventi decisiva. So che il team ha lavorato intensamente in factory per analizzare le difficoltà incontrate in Spagna e sono fiducioso che questo fine settimana possiamo recuperare e ottenere un buon risultato”.