Formula 1 | Sainz, show e donuts nelle strade di Barcellona prima del GP di Spagna [VIDEO]

Formula 1 Sainz Barcellona – Show, donuts e “sgasate” per Carlos Sainz prima di scendere in pista per il prossimo Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Lungo Passeig de Gràcia, a Barcellona, lo spagnolo si è concesso un paio di tornare con una Ferrari stradale ne demo-run di apertura del fine settimana, mandando in visibilio i tanti appassionati presenti all’evento.

Wooooow….adesso si che posso dire….non ho mai visto questo!!! Fantástico ambiente en Paseo de Gracia. So many fans to see @Carlossainz55 today in Barcelona @ScuderiaFerrari @Circuitcat_es pic.twitter.com/q3iNDS1421 — Marc Gené (@marc_gene) June 19, 2024

Un modo per stemperare la tensione in vista di un week-end importante, dove quasi certamente annuncerà i propri piani per il futuro. Ad oggi appare favorita l’opzione Williams, anche in ottica 2026 (la scommessa è sulla power unit Mercedes), ma attenzione a possibili novità dell’ultimo minuto, soprattutto se Audi dovesse scegliere di alzare la posta in paio giocandosi un clamoroso all-in. Inoltre, l’iberico, intende dimenticare il passo falso dell’ultimo appuntamento in Canada, dove non è riuscito a vedere la bandiera a scacchi.