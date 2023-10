F1 | L’Alfa Romeo strizza l’occhio a Sergio Perez

Alessandro Alunni Bravi non lesina complimenti a Sergio Perez. Il team principal dell’Alfa Romeo ha ammesso che sarebbe contento di portare ad Hinwil quello che considera uno dei migliori piloti presenti attualmente in Formula 1. Solo un pensiero personale oppure si sta muovendo qualcosa sottotraccia dalle dichiarazioni del successore di Frederic Vasseur al timone della scuderia elvetica?

Ricordiamo che l’Alfa Romeo ha ufficializzato nelle scorse settimane i rinnovi di Valtteri Bottas e di Guanyu Zhou per la prossima stagione, dunque un eventuale interesse per Perez potrebbe riguardare uno scenario a medio e lungo termine.

Il 2023 ha regalato pochissime gioie e tantissime delusioni a Perez, con il messicano che nella gara di casa disputata domenica ha dovuto subire il ritiro per una collisione con la Ferrari di Charles Leclerc nei primi metri di gara. Una situazione non certo semplice per Checo che, se non nelle primissime gare della stagione, non è quasi mai riuscito a reggere il passo del compagno di squadra Max Verstappen assoluto dominatore di questo Mondiale.

“È uno dei migliori piloti – ha dichiarato Alunni Bravi a Rècord – È un’opzione e se dipendesse da me lo porterei domani nel team. È forte, tra i più importanti ed è un’opzione ma non dovremmo escludere nessuno”.

Il team principal dell’Alfa Romeo ha poi aggiunto: “Per quel che mi riguarda il motorsport messicano è in crescita. Ci sono i kart, gli eventi dell’Hermanos Rodríguez, a Puebla, buoni sponsor come Telmex e c’è Sergio Pérez che è un eroe e un’ispirazione”.