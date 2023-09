Formula 1 | A Suzuka tornerà la solita Red Bull, parola di Verstappen

Formula 1 Suzuka Red Bull Verstappen – “Penso che saremo di nuovo veloci a Suzuka”, con queste parole – rilasciate al termine della gara di domenica – Max Verstappen ha voluto rilanciare la sfida della Red Bull per il prossimo Gran Premio del Giappone, 17 prova del mondiale 2023 di Formula 1.

Nonostante il pesante passaggio a vuoto di Singapore, provocato da un week-end dove i tecnici non sono riusciti a trovare il “bandolo della matassa” in termini di bilanciamento sulla RB19, l’olandese ritiene che la RB19 tornerà al suo solito livello di competitività a Suzuka, tracciato che – grazie ai suoi allunghi e ai tanti curvino veloci – dovrebbe riportare la vettura di Adrian Newey in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza.

A Singapore, ricordiamo, sia Verstappen che Sergio Perez non sono riusciti a trovare la giusta finestra di utilizzo della monoposto fin dalle prime libere del venerdì, aspetto che li ha portati a remare tremendamente in tutte le condizioni di gara. Una situazione nuova, mai affrontata dalla squadra nel corso di questa stagione, che ha permesso alla Ferrari di conquistare la prima vittoria del campionato con Carlos Sainz e alla McLaren, oltre che alla Mercedes, fu giocare un ruolo di protagonista nell’intero arco del fine settimana.

Prossimo appuntamento in programma tra sette giorni in Giappone, ultima tapp del mondiale in Asia prima del trasferimento in medio-oriente (Qatar e Abu Dhabi) e in America (Stati Uniti, Messico, Brasile e Las Vegas).