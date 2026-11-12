Formula 1 | La FIA annuncia i risultati del terzo periodo di analisi ADUO

La FIA ha annunciato i risultati del terzo periodo di analisi ADUO della stagione 2026, relativo alle gare dalla dodicesima alla diciottesima del campionato del mondo di Formula 1..

La Federazione Internazionale ha confermato che i risultati del terzo periodo di analisi ADUO 2026 sono stati comunicati a tutti i costruttori di power unit. I divari di prestazione relativi rispetto al motore a combustione interna di riferimento sono cambiati rispetto ai periodi precedenti, ma queste variazioni non hanno portato alla concessione di nuove omologazioni ai costruttori.

Per la natura riservata di queste informazioni, non saranno comunicati ulteriori dettagli sulle misurazioni dell’indice di prestazione delle power unit.

I risultati dei periodi precedenti

Nel primo periodo del 2026 erano stati comunicati i seguenti risultati: Mercedes era stata collocata nella fascia tra il 2% e il 4% di divario, con diritto a un’omologazione aggiuntiva nel 2026 e un’altra nel 2027, oltre ai corrispondenti aumenti su tetto dei costi e test al banco. Audi, Ferrari e Honda erano state collocate sopra il 4%, con diritto a due omologazioni aggiuntive nel 2026 e due nel 2027, con i relativi aumenti su tetto dei costi e test al banco.

Nel secondo periodo non era stata concessa alcuna omologazione aggiuntiva a nessun costruttore di power unit.

Le dichiarazioni di Tombazis

Nikolas Tombazis, direttore delle monoposto FIA, ha dichiarato: “La Federazione Internazionale ha condotto un’analisi approfondita nell’ambito della revisione dell’ADUO di quest’anno. Sulla base della qualità dei dati e della solidità del processo di valutazione, siamo fiduciosi nei nostri riscontri e nelle conclusioni raggiunte”.

Tombazis ha aggiunto: “Il primo anno di applicazione ha anche rafforzato la nostra convinzione che il concetto di ADUO sia quello giusto per la Formula 1. È tuttavia importante che il sistema continui a evolversi, per restare efficiente, pertinente e adeguato allo scopo. Per questo stiamo lavorando a stretto contatto con i costruttori di power unit e con le squadre per esplorare perfezionamenti della metodologia, a sostegno dell’efficacia continua dell’ADUO nelle stagioni future”.

Il prossimo periodo di revisione ADUO inizierà nel 2027 e riguarderà le gare dalla prima alla sesta, dal Bahrain a Miami.

Che cos’è l’ADUO?

Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO) è un meccanismo previsto dall’articolo C4 del regolamento tecnico di Formula 1 2026. Permette ai costruttori di power unit il cui motore a combustione interna registra una prestazione inferiore di almeno il 2% rispetto al migliore, nei periodi di riferimento stabiliti, di introdurre omologazioni aggiuntive alla power unit nella stagione in corso e in quella successiva, oltre a beneficiare di margini supplementari sul tetto dei costi e sui test al banco.

Il livello di ADUO è calcolato su tre periodi per stagione e l’entità del margine dipende dalla dimensione del divario di prestazione rispetto al motore di riferimento. Il primo periodo si è concluso dopo il Gran Premio del Canada, il secondo dopo il Gran Premio d’Ungheria e il terzo dopo il Gran Premio degli Stati Uniti.

Il dispositivo ADUO è stato ufficialmente integrato nel regolamento della Formula 1 per il quinquennio 2026-2030, con l’obiettivo principale di mantenere elevata la competitività tra le diverse squadre. Durante l’intero campionato, la FIA monitora in maniera costante le prestazioni della componente a combustione interna (ICE) di ciascun costruttore, calcolando uno specifico Indice di Prestazione ICE basato su rilevamenti in pista.

La determinazione di questo indice si fonda su una formula che considera molteplici parametri telemetrici. Tra questi vi sono la coppia misurata sull’albero motore, il regime di rotazione, la potenza erogata dal propulsore elettrico MGU-K e un fattore di ponderazione. Quest’ultimo è definito in relazione alla sensibilità della potenza rispetto al tempo sul giro. La normativa precisa inoltre che i dati raccolti direttamente sulle vetture non vengono corretti o compensati per l’influenza di fattori esterni, come le variazioni di temperatura dei fluidi o l’efficienza aerodinamica delle monoposto.

La FIA ha specificato che il dispositivo ADUO è destinato esclusivamente a misurare l’efficienza del solo motore termico, senza rappresentare il valore assoluto della power unit nel suo complesso. In quest’ultima, il sistema di recupero dell’energia ERS mantiene un ruolo cruciale nel determinare la potenza finale disponibile. Infine, un costruttore può usufruire delle agevolazioni previste soltanto se il divario registrato dalla propria unità termica risulta pari o superiore al 2% rispetto al parametro di riferimento stabilito per la categoria, garantendo così trasparenza e coerenza nell’applicazione della normativa.