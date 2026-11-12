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Formula 1 | UFFICIALE: Racing Bulls conferma Lawson e Lindblad per il 2027

Il neozelandese ha convinto con prestazioni importanti, per Tsolov il debutto da titolare è rinviato

di Peppe Marino12 Novembre, 2026
Racing Bulls ha confermato Liam Lawson e Arvid Lindblad come coppia di piloti per il campionato del mondo di Formula 1 2027. I due hanno contribuito a quattro doppi arrivi a punti consecutivi nella lotta per il quinto posto nel mondiale costruttori. Il team principal Alan Permane ha definito la coppia la migliore combinazione possibile di esperienza e ambizione
Formula 1 | UFFICIALE: Racing Bulls conferma Lawson e Lindblad per il 2027

La scuderia Racing Bulls ha confermato Liam Lawson e Arvid Lindblad come coppia di piloti per la stagione 2027 del campionato del mondo di Formula 1.

Entrambi hanno offerto prestazioni solide durante l’anno, contribuendo a quattro doppi arrivi a punti consecutivi e aiutando la squadra a rafforzare la propria posizione nella lotta per uno storico quinto posto nel Mondiale Costruttori. La conferma della coppia garantisce al team una formazione con cui proseguire i progressi fatti e portare lo slancio nella stagione 2027.

Permane: “La migliore combinazione per noi”

Alan Permane, team principal e Co-CEO Sporting, ha dichiarato: “Siamo felici di proseguire con Liam e Arvid per il 2027. Entrambi hanno dimostrato capacità e potenziale durante la stagione, e abbiamo visto i progressi fatti, sia individualmente sia come coppia. Non ho dubbi che questa sia la migliore formazione di piloti per noi, con una combinazione solida di esperienza e ambizione. Insieme abbiamo una base solida su cui costruire i progressi di quest’anno, continuare a spingerci in avanti e fare il prossimo passo verso i nostri obiettivi nel 2027”.

Lawson: “Una stagione storica per il team”

Lawson ha commentato: “Sono molto felice di proseguire con Visa Cash App Racing Bulls il prossimo anno. Abbiamo avuto una stagione straordinaria insieme e il team ha lavorato molto duramente per realizzare una vettura veloce, che mi è piaciuto guidare. È bello far parte di una stagione storica per il team, mentre continuiamo la lotta per il quinto posto nel Mondiale Costruttori. È una testimonianza del duro lavoro di tutti, sia in pista sia in fabbrica. Non vedo l’ora di portare avanti questo momento con Arvid fino al 2027: stiamo costruendo qualcosa di molto positivo e sono entusiasta di ciò che possiamo ottenere insieme”.

Lindblad: “Una stagione da rookie speciale”

Lindblad ha dichiarato: “Sono molto felice di proseguire con Visa Cash App Racing Bulls nel 2027. Guardando indietro alla mia prima stagione in Formula 1, è stato un anno davvero speciale, pieno di nuove esperienze e insegnamenti fin dal primo test pre-stagionale. Voglio ringraziare tutti in VCARB e Red Bull per la fiducia e il sostegno. Sono molto grato a tutta la squadra per il lavoro, l’impegno e la collaborazione durante la stagione, e per i rapporti solidi costruiti lungo il percorso. Non vedo l’ora di iniziare il prossimo anno, partendo da tutto ciò che ho imparato nella mia stagione da rookie. Sarà un anno entusiasmante e non vedo l’ora di continuare a correre insieme a Liam”.

La conferma di Laswon tutt’altro che scontata

Il Gran Premio del Brasile ha sancito definitivamente il rinnovo di Liam Lawson con la famiglia Red Bull, assicurandogli il sedile in Racing Bulls anche per il 2027. Il pilota neozelandese ha vissuto una stagione straordinaria, confermandosi come uno dei protagonisti più costanti della griglia: occupa saldamente la nona posizione nel mondiale, primo tra i piloti fuori dai quattro top team, staccando nettamente la concorrenza, incluso Arvid Lindblad, al debutto in Formula 1 e ancora distante dal compagno di squadra.

La sua regolarità è stata determinante per portare la Racing Bulls verso la probabile chiusura al quinto posto nel mondiale costruttori. Nonostante nelle scorse settimane si fosse temuto un avvicendamento con Nikola Tsolov, le ultime prestazioni di Lawson, con i punti conquistati in cinque gare consecutive e solo cinque arrivi fuori dalla top ten su venti apparizioni stagionali, comprese le tre corse con la Red Bull alla fine del periodo estivo, sostituendo l’infortunato Hadjar, hanno convinto il management a confermarlo ufficialmente.

Il confronto interno tra Lawson e Tsolov è stato a lungo serrato, ma il nono posto in classifica, la grande esperienza e il contributo fondamentale alla squadra hanno pesato nella decisione presa oggi dal team con sede a Faenza. Inoltre, la sua presenza continuerà a rappresentare un punto di riferimento per la crescita di Lindblad nel suo secondo anno in Formula 1.

Sul fronte opposto, la politica del Junior Team rimane comunque orientata alla rapida promozione di Tsolov, protagonista in Formula 2 con il secondo posto in classifica a due tappe dalla fine, in Qatar e Abu Dhabi. Però, la scelta di rinnovare Lawson fino al 2027 garantisce stabilità alla Racing Bulls e conferma il valore di un pilota che ha saputo meritarsi la fiducia della Red Bull con i risultati in pista, e non era affatto scontato dopo la batosta ricevuta l’anno scorso, quando a Milton Keynes lo rispedirono nel team satellite dopo appena due gare.

Qual è la formazione ufficiale dei piloti della Racing Bulls per la stagione 2027 di Formula 1?
La Racing Bulls ha ufficialmente confermato Liam Lawson e Arvid Lindblad come coppia di piloti titolari per il campionato 2027. La scuderia di Faenza punta sulla continuità tecnica e sportiva per consolidare i progressi mostrati nella stagione attuale e proseguire il proprio percorso di crescita in pista.
Quali risultati sportivi hanno convinto la Racing Bulls a confermare Liam Lawson?
Lawson ha garantito una regolarità determinante, occupando la nona posizione nel mondiale piloti come primo rappresentante fuori dai quattro top team. Il neozelandese è andato a punti per cinque gare consecutive,restando fuori dalla top ten solo cinque volte su venti apparizioni, incluse le tre gare disputate con Red Bull.
Chi era il principale concorrente di Lawson per il sedile titolare nella squadra di Faenza?
Il principale rivale per il posto in Racing Bulls era Nikola Tsolov, protagonista in Formula 2 con il secondo posto in classifica a due gare dal termine. Nonostante la politica del vivaio orientata ai giovani, la dirigenza ha preferito l’esperienza e la solidità di Lawson rispetto all’immediata promozione del bulgaro.
Qual è l’obiettivo di classifica della Racing Bulls nella stagione in corso?
Grazie ai quattro doppi piazzamenti a punti consecutivi ottenuti dalla coppia Lawson-Lindblad, la Racing Bulls è in piena lotta per conquistare uno storico quinto posto nel mondiale costruttori. Il raggiungimento di questo traguardo rappresenterebbe il miglior piazzamento assoluto mai ottenuto dalla scuderia in Formula 1.
Come ha valutato il team principal Alan Permane la conferma della coppia Lawson-Lindblad?
Alan Permane ha definito la conferma di Lawson e Lindblad la migliore combinazione possibile per il team,unendo esperienza e ambizione. Secondo il manager, i progressi individuali e di squadra mostrati durante l’anno forniscono una base solida su cui costruire gli obiettivi della stagione 2027.

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