Formula 1 | UFFICIALE: Racing Bulls conferma Lawson e Lindblad per il 2027

La scuderia Racing Bulls ha confermato Liam Lawson e Arvid Lindblad come coppia di piloti per la stagione 2027 del campionato del mondo di Formula 1.

Entrambi hanno offerto prestazioni solide durante l’anno, contribuendo a quattro doppi arrivi a punti consecutivi e aiutando la squadra a rafforzare la propria posizione nella lotta per uno storico quinto posto nel Mondiale Costruttori. La conferma della coppia garantisce al team una formazione con cui proseguire i progressi fatti e portare lo slancio nella stagione 2027.

Permane: “La migliore combinazione per noi”

Alan Permane, team principal e Co-CEO Sporting, ha dichiarato: “Siamo felici di proseguire con Liam e Arvid per il 2027. Entrambi hanno dimostrato capacità e potenziale durante la stagione, e abbiamo visto i progressi fatti, sia individualmente sia come coppia. Non ho dubbi che questa sia la migliore formazione di piloti per noi, con una combinazione solida di esperienza e ambizione. Insieme abbiamo una base solida su cui costruire i progressi di quest’anno, continuare a spingerci in avanti e fare il prossimo passo verso i nostri obiettivi nel 2027”.

Lawson: “Una stagione storica per il team”

Lawson ha commentato: “Sono molto felice di proseguire con Visa Cash App Racing Bulls il prossimo anno. Abbiamo avuto una stagione straordinaria insieme e il team ha lavorato molto duramente per realizzare una vettura veloce, che mi è piaciuto guidare. È bello far parte di una stagione storica per il team, mentre continuiamo la lotta per il quinto posto nel Mondiale Costruttori. È una testimonianza del duro lavoro di tutti, sia in pista sia in fabbrica. Non vedo l’ora di portare avanti questo momento con Arvid fino al 2027: stiamo costruendo qualcosa di molto positivo e sono entusiasta di ciò che possiamo ottenere insieme”.

Lindblad: “Una stagione da rookie speciale”

Lindblad ha dichiarato: “Sono molto felice di proseguire con Visa Cash App Racing Bulls nel 2027. Guardando indietro alla mia prima stagione in Formula 1, è stato un anno davvero speciale, pieno di nuove esperienze e insegnamenti fin dal primo test pre-stagionale. Voglio ringraziare tutti in VCARB e Red Bull per la fiducia e il sostegno. Sono molto grato a tutta la squadra per il lavoro, l’impegno e la collaborazione durante la stagione, e per i rapporti solidi costruiti lungo il percorso. Non vedo l’ora di iniziare il prossimo anno, partendo da tutto ciò che ho imparato nella mia stagione da rookie. Sarà un anno entusiasmante e non vedo l’ora di continuare a correre insieme a Liam”.

La conferma di Laswon tutt’altro che scontata

Il Gran Premio del Brasile ha sancito definitivamente il rinnovo di Liam Lawson con la famiglia Red Bull, assicurandogli il sedile in Racing Bulls anche per il 2027. Il pilota neozelandese ha vissuto una stagione straordinaria, confermandosi come uno dei protagonisti più costanti della griglia: occupa saldamente la nona posizione nel mondiale, primo tra i piloti fuori dai quattro top team, staccando nettamente la concorrenza, incluso Arvid Lindblad, al debutto in Formula 1 e ancora distante dal compagno di squadra.

La sua regolarità è stata determinante per portare la Racing Bulls verso la probabile chiusura al quinto posto nel mondiale costruttori. Nonostante nelle scorse settimane si fosse temuto un avvicendamento con Nikola Tsolov, le ultime prestazioni di Lawson, con i punti conquistati in cinque gare consecutive e solo cinque arrivi fuori dalla top ten su venti apparizioni stagionali, comprese le tre corse con la Red Bull alla fine del periodo estivo, sostituendo l’infortunato Hadjar, hanno convinto il management a confermarlo ufficialmente.

Il confronto interno tra Lawson e Tsolov è stato a lungo serrato, ma il nono posto in classifica, la grande esperienza e il contributo fondamentale alla squadra hanno pesato nella decisione presa oggi dal team con sede a Faenza. Inoltre, la sua presenza continuerà a rappresentare un punto di riferimento per la crescita di Lindblad nel suo secondo anno in Formula 1.

Sul fronte opposto, la politica del Junior Team rimane comunque orientata alla rapida promozione di Tsolov, protagonista in Formula 2 con il secondo posto in classifica a due tappe dalla fine, in Qatar e Abu Dhabi. Però, la scelta di rinnovare Lawson fino al 2027 garantisce stabilità alla Racing Bulls e conferma il valore di un pilota che ha saputo meritarsi la fiducia della Red Bull con i risultati in pista, e non era affatto scontato dopo la batosta ricevuta l’anno scorso, quando a Milton Keynes lo rispedirono nel team satellite dopo appena due gare.