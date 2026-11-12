Formula 1 | La Mercedes festeggia i mondiali vinti nel 2026

La Mercedes si è riunita mercoledì 11 novembre nelle sedi di Morgan Drive, a Brixworth, e Lauda Drive, a Brackley, per celebrare la stagione 2026 e il ritorno al vertice in Formula 1.

Il personale delle due sedi si è unito a Toto Wolff, George Russell e al neo campione del mondo Kimi Antonelli per celebrare il nono titolo costruttori della squadra e il primo mondiale piloti del nostro Kimi.

I titoli rappresentano il culmine di diversi anni di lavoro in tutta l’organizzazione. Dopo otto mondiali costruttori consecutivi tra il 2014 e il 2021, la squadra anglo/tedesca ha attraversato un periodo difficile con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico nel 2022. Il percorso di ritorno ai vertici ha richiesto cambiamenti, decisioni difficili e un impegno costante a Brackley e Brixworth.

Nel 2026 l’introduzione delle attuali normative ha offerto una nuova opportunità. La squadra ha risposto con 12 vittorie stagionali, grazie al contributo sia di Russell che di Antonelli, i quali hanno portato al successo nel mondiale costruttori.

Il nono titolo e il primato di Wolff

Il nono titolo costruttori porta Mercedes a pari merito con Williams, entrambe a quota nove. Toto Wolff, che ha guidato la squadra in tutte e nove le vittorie, diventa il team principal di maggior successo della storia, a pari merito con Sir Frank Williams.

Per Antonelli il titolo piloti corona un percorso diverso. Entrato nel programma giovani Mercedes da bambino, è passato attraverso karting e categorie minori prima di esordire in Formula 1 con la squadra nel 2025. Diventa così il primo pilota cresciuto nel programma a vincere il mondiale con il team ufficiale.

Wolff: “Il titolo appartiene a tutta la squadra”

Toto Wolff ha dichiarato: “Ci sono momenti in cui bisogna fermarsi ad apprezzare quanto ottenuto, e oggi è uno di questi. Gli ultimi anni ci hanno messo alla prova. Abbiamo commesso errori, ci siamo messi in discussione, siamo cambiati e abbiamo continuato a lavorare. Non c’era una scorciatoia per tornare a lottare per i titoli. Per questo essere qui oggi con tutti a Brackley e Brixworth significa così tanto”.

Sul titolo costruttori ha aggiunto: “Appartiene a ogni persona di questa squadra. Ogni dettaglio, ogni giorno difficile, ogni miglioramento e ogni contributo hanno avuto un ruolo. Questa è la Formula 1. Ciò che accade la domenica è possibile solo grazie al lavoro svolto qui ogni giorno”.

Su Antonelli ha commentato: “Il suo risultato è molto speciale. Lo conosciamo da quando era bambino e lo abbiamo sostenuto nel nostro programma giovani, poi in Formula 1 e ora fino al titolo mondiale. Ma se l’è guadagnato: ha dato risposte in pista sotto una pressione enorme e merita tutto ciò che deriva dall’essere campione del mondo”.

Su Russell ha aggiunto: “È stato fondamentale per quanto abbiamo ottenuto questa stagione. Ha reso a un livello altissimo per tutto l’anno, con continuità, ed è stato presente quando la squadra ne aveva bisogno. Il suo contributo va oltre i punti conquistati: la leadership, l’esperienza e l’impegno che porta sono stati molto importanti. Questo titolo Costruttori non sarebbe stato possibile senza di lui”.

Wolff ha concluso: “Oggi riconosciamo quanto ottenuto insieme. Dobbiamo godercelo. Poi, come sempre in questo sport, si torna al lavoro”.

Thomas: “Telaio e power unit sono un unico pacchetto”

Hywel Thomas, Managing Director di Mercedes AMG High Performance Powertrains, ha dichiarato: “Un titolo è la misura definitiva della prestazione sostenuta nel tempo in Formula 1, e tutti a Brixworth dovrebbero essere orgogliosi del ruolo avuto in questo successo. L’introduzione del nuovo regolamento sulla power unit ha reso il 2026 una sfida tecnica enorme. Il lavoro dietro questo programma risale a diversi anni fa e ha richiesto un impegno straordinario in tutta l’organizzazione”.

Ha aggiunto: “Ciò che rende questo giorno particolarmente gratificante è poter festeggiare insieme ai colleghi di Brackley. Chassis e power unit sono un unico pacchetto e un’unica squadra. Il titolo Costruttori riflette ciò che si può ottenere quando le due organizzazioni lavorano insieme verso lo stesso obiettivo. Congratulazioni a Kimi per essere diventato campione del mondo, a George per il contributo offerto durante la stagione, e a tutte le persone di Brixworth e Brackley che hanno contribuito a riportare Mercedes al vertice”.

Antonelli: “Non si vince da soli”

Antonelli ha commentato: “Essere qui come campione del mondo è qualcosa che sto ancora cercando di capire. Sono entrato in Mercedes molto giovane e tante persone mi hanno aiutato in ogni fase del percorso. Un titolo piloti porta un solo nome, ma non si può ottenere un risultato come questo da soli. Ogni volta che salgo in macchina so quante ore di lavoro ci sono dietro l’opportunità che io e George abbiamo di rendere al meglio. Venire a Brackley e Brixworth e festeggiare con tutti coloro che ne hanno fatto parte è molto speciale”.

“Questa stagione ha avuto momenti incredibili, ma ha anche richiesto molto a tutti noi. Ci siamo spinti a vicenda e abbiamo continuato a migliorare. Sono incredibilmente orgoglioso di essere campione del mondo, ma sono altrettanto orgoglioso di aver vinto insieme il titolo Costruttori. Grazie a tutti qui, alla mia famiglia e a chi mi ha sostenuto lungo il percorso”.

Russell: “Un privilegio contribuire al ritorno di Mercedes”

Russell ha dichiarato: “Vincere il titolo Costruttori conta moltissimo perché rappresenta il lavoro di tutta la squadra. Abbiamo vissuto tutti gli anni difficili dall’ultimo titolo. Nessuno qui ha accettato quella come la posizione in cui volevamo essere, ma allo stesso tempo nessuno si aspettava una soluzione rapida. Tutti hanno continuato a lavorare, a imparare e a credere che potessimo tornare in questa posizione”.

“Tornare a Brackley e Brixworth e vedere cosa significa questo titolo per tutti è incredibilmente gratificante. È stato un privilegio contribuire a riportare il titolo Costruttori in Mercedes, e tutti qui dovrebbero essere orgogliosi di quanto ottenuto insieme. Anche Kimi merita grandi congratulazioni: ciò che ha ottenuto questa stagione è stato eccezionale. Ci siamo spinti a vicenda per tutto l’anno e questo ha aiutato la squadra ad andare avanti”.

I traguardi Mercedes nel mondiale 2026

Il titolo costruttori è il nono della storia Mercedes, il primo dal 2021, dopo gli otto consecutivi tra il 2014 e il 2021. Kimi Antonelli è il campione del mondo piloti di Formula 1 2026 e il primo pilota del programma giovani Mercedes a vincere il mondiale con il team ufficiale. Il successo arriva nella prima stagione del nuovo regolamento tecnico su telaio e power unit. Toto Wolff raggiunge Sir Frank Williams in cima alla classifica dei team principal con più titoli costruttori, a quota nove, e raggiunge inoltre Ron Dennis per numero complessivo di titoli, piloti e costruttori, con 17.