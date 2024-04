Ferrari | Vasseur: “In Giappone saremo competitivi, ma per vincere serve perfezione”

La Ferrari è pronta a tornare in pista dopo la brillante doppietta di Melbourne. La Scuderia del Cavallino arriva a Suzuka con rinnovata fiducia dopo la bella prestazione dell’Albert Park, con la consapevolezza di avere a disposizione una vettura, la SF-24, in grado di potersela giocare anche con la Red Bull e Max Verstappen, ma per riuscirci bisogna essere perfetti sotto tutti i punti di vista, perché il margine con il team di Milton Keynes esiste ancora, ed è a loro favore. Con questo stesso approccio aggressivo però, la Rossa si presenta in Giappone più carica che mai, laddove vi sarà un banco di prova importantissimo per tirare una linea dopo questo primo scorcio di 2024.

“Andiamo in Giappone sull’onda dell’entusiasmo per la doppietta conquistata in Australia – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Le sensazioni uniche legate alla vittoria ci spingono a impegnarci ancora di più per cercare di riassaporarle il prima possibile. La pista di Suzuka costituisce un banco di prova particolarmente impegnativo per le vetture così come per i piloti, che infatti la amano. Noi crediamo di avere un pacchetto competitivo ma sappiamo anche che per riuscire a battere i nostri rivali bisogna essere perfetti. Come sempre in Giappone, e quest’anno anche di più dal momento che per la prima volta corriamo a Suzuka a inizio primavera, le condizioni meteo potrebbero fare la differenza, ma ci siamo preparati bene a casa e siamo determinati a giocarci le nostre carte”.