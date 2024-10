Ferrari | Sainz: “Lottare con Leclerc è l’ultima cosa che voglio”

Si è certamente divertito Carlos Sainz, secondo nella Sprint Race di Austin dopo una bellissima battaglia con Leclerc nelle fasi iniziali e quella con Norris negli ultimi due giri. La Ferrari ha dimostrato di avere un gran bel passo gara, ma il tallone d’Achille di questo weekend e della stagione in generale è certamente il giro da qualifica. Adesso bisognerà trovare un compromesso importante per non partire troppo dietro e al contempo avere un ritmo tale da potersi giocare la vittoria nella gara principale di domani.

“E’ una macchina da vittoria, ma dobbiamo trovare il modo di fare una qualifica migliore rispetto a quella di ieri – ha detto Sainz. Abbiamo un assetto troppo focalizzato sulla gara forse, ma negli ultimi appuntamenti andiamo sempre meglio la domenica rispetto al sabato, ed è il trend di quest’anno. Oggi mi sono divertito, certo è un po’ stressante lottare con Charles, è l’ultimo pilota col quale voglio avere a che fare perché sei sempre preoccupato, può succedere qualcosa ma penso che siamo stati bravi e ci siamo divertiti. Adesso dobbiamo partire più avanti così da lottare con Max e Lando”.