Red Bull | Austin, Verstappen: “Ci giocheremo la vittoria con la Ferrari”

Austin – Max Verstappen torna a sorridere dal gradino più alto del podio, seppur si tratti solo della Sprint Race.

La vittoria mancava sin dal weekend in Spagna: da allora Max si ritrova ad inseguire, alle prese con una macchina nervosa e non all’altezza della prima parte della stagione. Ad Austin i problemi sembrano un vecchio ricordo: il nuovo pacchetto di aggiornamenti sembra aver stabilizzato la vettura e, sopratutto, risolto il problema della gestione gomme. Nella mini gara è stato infatti Lando Norris – che ora insegue a cinquantaquattro punti – a soffrire con le gomme, mentre Verstappen ha condotto in scioltezza dalla prima posizione. Ci sono ancora le qualifiche da disputare, ma la Red Bull sembra essere tornata in forma e in gara dovrà preoccuparsi, fra le altre, della Ferrari. Chissà che ad Austin Max non riesca a tornare sul gradino più alto del podio, quello vero, e magari a cambiare la narrazione della fine di questo mondiale ancora totalmente aperto.

Verstappen: “Siamo in lotta con le Ferrari”

“Abbiamo avuto delle buone prestazioni oggi, mentre nelle ultime gare ci siamo ritrovati ad inseguire. Non potevamo mai attaccare in gara, perché c’era tanto degrado. Ora con gli aggiornamenti la vettura è più stabile e connessa, è ciò che ci serviva. Riusciamo a gestire le gomme, ora, ed è sicuramente più piacevole per noi. Sono consapevole che anche le Ferrari sono molto veloci in gara, però sembra che siamo in lotta. Sarà una bella gara, possiamo giocarcela”.