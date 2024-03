Ferrari | Numeri, statistiche e curiosità sul Gran Premio d’Australia

La Ferrari si prepara per il prossimo weekend, quello del Gran Premio d’Australia. Una gara che ha visto la Scuderia di Maranello vincere per dieci volte su 37 partecipazioni tra Adelaide e Melbourne. Gli ultimi successi hanno visto Sebastian Vettel e Charles Leclerc vincere negli anni 2017, 2018 e 2022, dando in tutti e tre i casi delle speranze mondiali poi mai rispettate nel corso di quelle stagioni. Le vittorie del tedesco, ottenute con ritmo e strategia, hanno fatto emozionare, così come quella del monegasco due anni, quando la Red Bull sembrava inaffidabile e battibile, cosa poi non confermata nel resto dell’anno, buttato al vento troppo presto anche per una gestione indecente da parte del muretto rosso. Di seguito, numeri, curiosità e statistiche forniteci dalla Scuderia di Maranello sull’appuntamento australiano.

Gran Premio d’Australia: le curiosità

0. I piloti australiani che hanno corso in Formula 1 per la Scuderia Ferrari. Eppure sono ben due i rappresentanti del più grande stato dell’Oceania ad aver gareggiato per la squadra di Maranello. Stiamo parlando di Tim Schenken e di Robert Paul Hawkins, entrambi impegnati con la squadra in gare Endurance. Schenken fu tra i protagonisti della trionfale stagione 1972, nella quale si impose nella 1000 Km di Buenos Aires e nella 1000 Km del Nürburgring insieme allo svedese Ronnie Peterson sulla 312 P. Hawkins corse invece la 1000 Km di Brands Hatch del 1967 insieme al britannico Jonathan Williams sulla 330 P4 cogliendo un sesto posto.

7. Gli ettari di superficie sui quali si sviluppa il Queen Victoria Market di Melbourne. Si tratta di uno dei luoghi da non perdere di Melbourne nonché del più grande mercato scoperto dell’emisfero meridionale. Da anni è stato inserito nel Victorian Heritage Register come l’unico mercato ottocentesco sopravvissuto nel distretto finanziario della città. Gli altri due mercati, l’Eastern Market e il Western Market, furono chiusi negli anni ‘60 del XX secolo.

18. L’ora nella quale fino al 1966 chiudevano i pub e i bar nello stato del Victoria, dove ancora oggi molti ristoranti chiudono molto presto. A questa usanza era legato il rito del “six o’clock swill”, ovvero la corsa all’ultimo minuto per comprare da bere cui coloro che finivano di lavorare alle 17 erano spesso costretti arrivando nel pub intorno all’ora di chiusura.

1.700. Le fermate di tram attive sparse per la città di Melbourne. Il sistema tranviario può contare su 24 percorsi. È la più grande rete urbana operativa al mondo e una delle più utilizzate con più di 500 tram e 250 chilometri (160 miglia) di doppio binario. I tram sono la seconda forma di trasporto pubblico più utilizzata a Melbourne dopo la metropolitana.

16.153. Il numero chilometri che separano Melbourne da Maranello. Si tratta, come è facile immaginare, della trasferta di gran lunga più lontana per la Scuderia.

STATISTICHE FERRARI IN AUSTRALIA

GP disputati: 37

Debutto: 1985 (S. Johansson 5°; M. Alboreto rit.)

Vittorie: 10 (27,03%)

Pole position: 7 (18,92%)

Giri più veloci: 10 (27,03%)

Podi totali: 26 (23,42%)

STATISTICHE FERRARI IN FORMULA 1

GP disputati: 1076

Stagioni in F1: 75

Debutto: Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit)

Vittorie: 243 (22,58%)

Pole position: 248 (23,05%)

Giri più veloci: 260 (24,16%)

Podi totali: 809 (25,06%)