Ferrari | Leclerc ottimista dopo le prove libere di Las Vegas

Charles Leclerc svetta nella prima e tormentata giornata di prove libere a Las Vegas. Dopo quanto accaduto nelle libere 1, con il problema al circuito, i piloti sono stati costretti a correre dalle 2:30 alle 4 del mattino, orario americano. Il pilota della Ferrari ha chiuso la sessione in prima posizione, staccando di mezzo secondo il compagno Carlos Sainz. La sensazione per il monegasco è che la SF-23 si adatti molto bene alle caratteristiche del tracciato in Nevada, e sperando che il weekend non riservi altre brutte sorprese in termini di sicurezza e organizzazione, Charles si sente piuttosto ottimista per qualifiche e gara.

“È stata una giornata molto differente dal solito – ha detto Leclerc in piena notte americana. Con le prove libere 1 concluse dopo appena quattro giri, abbiamo dovuto fare più chilometri possibile nella seconda sessione, nella quale abbiamo avuto a disposizione 90 minuti potendo sfruttare quattro treni di gomme. Il turno è stato produttivo perché siamo riusciti a completare un buon numero di giri e mi sono divertito a guidare su questa pista. Per ora sembra che siamo abbastanza competitivi, ma il weekend è ancora lungo. Abbiamo tempi molto stretti per prepararci per domani, quindi lavoreremo sodo per mantenere questo stato di forma”.