Formula 1 | Ferrari svetta nella prima giornata di libere a Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas Ferrari – La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas ha visto Charles Leclerc ottenere il miglior tempo davanti a Carlos Sainz in una sessione che è iniziata con due ore e mezzo di ritardo, quando a Las Vegas erano le ore 2.30 del mattino.

78 giri. Charles e Carlos hanno iniziato il turno con le gomme Soft usate negli unici quattro giri effettuati nella prima sessione, ottenendo 1’38”917 e 1’39”891 rispettivamente. I due hanno quindi migliorato scendendo a 1’38”325 e 1’38”537 prima di rientrare per montare un nuovo set di pneumatici morbidi con i quali Carlos ha centrato 1’36”984, migliorato in seguito a 1’36”742 con Charles che ha fermato i cronometri a 1’37”229 scendendo poco dopo a 1’36”660. Sainz e Leclerc hanno montato un ulteriore set di Soft ciascuno facendo segnare di nuovo i tempi migliori, con Leclerc in 1’35”696 prima e in 1’35”265 poi, e con Carlos in 1’35”821, poi capace di conquistare la seconda posizione in 1’35”782. Negli ultimi venti minuti del turno la squadra si è concentrata sul lavoro in configurazione gara caricando carburante: nel complesso Charles e Carlos hanno percorso 39 giri ciascuno.