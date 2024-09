Ferrari | Leclerc: “Non so se la macchina avrà il potenziale per vincere a Singapore”

Il Gran Premio di Singapore sarà un banco di prova importante per la Ferrari, su una pista che nelle ultime annate è sempre stata favorevole alla Scuderia del Cavallino. Leclerc, dopo il secondo posto beffa di Baku, vuole reagire e cercare di vincere a Marina Bay per la prima volta nella sua carriera, a bordo di una SF-24 in progressiva crescita nelle ultime settimane, tanto da essere anche prima forza in Azerbaijan per larghi tratti del weekend. Le prove libere di domani saranno importanti per capire se la monoposto sarà in grado di competere per il successo nella diciottesima tappa del campionato. Nel frattempo, il monegasco è tornato anche sul momento chiave che gli è di fatto costata la vittoria appena quattro giorni fa a Baku.

“Non penso che il problema sia stato l’introduzione della gomma – ha ammesso Leclerc. Quando sono uscito dai box non avevo aderenza, facevo fatica ad accendere la mescola dura, ma una volta subito il sorpasso ho pensato a preservare la gomma, mettermi dietro al DRS di Piastri e riprenderlo dopo. Non era possibile per via della velocità che la McLaren ha trovato sul rettilineo. Per quanto riguarda questo weekend, vogliamo sicuramente reagire e tornare a vincere. Non so se la macchina avrà il potenziale per riuscirci, lo vedremo dopo le libere di domani, ma questa è sempre stata una pista buona per noi in passato, spero che lo sarà anche quest’anno”.