F1 | Sainz festeggia 200 GP: “Le tre vittorie con la Ferrari le mie gare speciali”

Dopo il disastro di Baku per via dell’incidente con Perez al penultimo giro e che gli è costato il podio, oltre che tanti punti in campionato, Carlos Sainz si concentra per affrontare il Gran Premio di Singapore, pista che lo ha visto vincere, anche piuttosto inaspettatamente lo scorso anno. La Ferrari del 2024 è certamente molto più competitiva, e l’obiettivo non troppo nascosto sarà quello di provare a replicare quel successo. Lo spagnolo festeggia anche le 200 gare in Formula 1, e ricorda le sue più belle.

“Più guardo l’incidente di Baku e più sono convinto di non aver fatto nulla di pericoloso – ribadisce Sainz. Sicuramente è stata una situazione sfortunata, ma non ho fatto nulla per prendere un rischio del genere o buttare Sergio contro il muro. Anche gli steward hanno detto che forse era anche più colpa sua che mia, ma va bene così. Siamo in Formula 1, in alcuni weekend va tutto perfettamente, in altri succede questo e perdi tanti punti. Abbiamo ancora sei gare davanti, le affronteremo con lo spirito giusto, tappa per tappa, specialmente perché ora c’è Singapore, qui ho vinto l’anno scorso ed è anche la mia gara numero 200. La mia più bella? Ne ho tre: Silverstone 2022, Singapore 2023 e Australia 2024. Sono tutte speciali, difficile prenderne una in particolare”.