F1 | McLaren, Zak Brown tiene alta la tensione: “Tutto può cambiare in sei gare”

La lotta per il mondiale costruttori sembra aver preso una strada ben precisa: la McLaren si è portata in testa nelle ultime due gare, con un divario di 41 punti rispetto alla Red Bull, ora prima inseguitrice ma tallonata da una Ferrari che al momento sembra essere più in forma. Tutto fa pensare che, con sei appuntamenti al termine del campionato, includendo anche tre Sprint Race, la squadra di Woking abbia in pugno il titolo. Zak Brown, amministratore delegato dello storico team britannico non vuole abbassare la guardia, e crede che bisognerà ragionare di corsa in corsa tenendo sempre alta la concentrazione, altrimenti si rischia di naufragare.

“Dobbiamo concentrarci su una gara alla volta – ha detto Brown. Ogni volta che parlo con Andrea riguardo alle nostre aspettative, non ha mai detto ‘Vinceremo questa gara’. È piuttosto cauto e mantiene sempre i piedi per terra, continuando a spingere. All’inizio dell’anno ero convinto che Max avrebbe vinto tutte e 24 le gare. Adesso invece non vince da otto Gran Premi. Questo dimostra quanto velocemente le cose possano cambiare in sole sei o sette gare. C’è ancora molto da fare, quindi dobbiamo evitare di sentirci troppo sicuri di noi”.

“Non ce n’è una pista in particolare che ci preoccupa, tranne la normale tensione che proviamo prima di ogni weekend di gara. Penso che questo ci tenga allerta. Ci sono circuiti dove pensiamo di poter essere più competitivi rispetto ad altri, ma ora che abbiamo vinto su ogni tipo di tracciato, non ce n’è uno in cui ci sentiamo deboli. Siamo piuttosto fiduciosi nelle capacità della nostra vettura”.