F1 | Zandvoort, che rischio per Bottas! Rischia di tamponare Shwartzman in pit lane [VIDEO]

F1 GP Olanda Zandvoort Bottas Shwartzman – Gran rischio per Valtteri Bottas nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nel modo di uscire dal proprio garage, in apertura della sessione, il finlandese ha scelto di effettuare una derapata, rischiando di toccare la vettura di Robert Shwartzman, ferma in pit lane in attesa di scendere in pista.

Una situazione sicuramente divertente per gli appassionati, ma di gran rischio, che fortunatamente si è concretizzata con un nulla di fatto. Bottas, ricordiamo, ha chiuso la sessione di questa mattina con il 15° tempo, mentre Shwartzman non è riuscito a fare meglio del 19° crono. Appuntamento alle 16.00 su Sky Sport F1 HD per la seconda sessione di prove libere odierne a Zandvoort.