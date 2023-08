Formula 1 | GP Olanda, il punto sul mercato piloti [VIDEO]

Formula 1 GP Olanda mercato piloti – Durante la diretta della prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Olanda, 14° prova del mondiale 2023 di Formula 1, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero hanno analizzato a 360° il mercato piloti in vista del periodo più “caldo”, previsto nelle prossime settimane, precisando come diversi piloti non abbiano ancora le giuste garanzie per quello che riguarda la stagione 2024.

In attesa di avere l’ufficialità della conferma di Lewis Hamilton in Mercedes, la quale sembrerebbe quasi scontata dalle parole dello stesso pilota inglese e di Toto Wolff, l’attenzione è dirottata tutta su Sergio Perez, autore fin qui di una stagione estremamente deludente, nonostante l’ampio dominio messo in mostra dalla RB19.

Il messicano ha dalla sua un contratto firmato anche per il prossimo anno, ma la politica “zero errori” di Helmut Marko e della Red Bull potrebbe generare dei clamorosi ribaltamenti di scena, soprattutto se “Checo” non dovesse offrire le giuste garanzie nelle restanti dieci prove di questo campionato. In attesa di capire il proprio futuro anche Guanyu Zhou, insidiato da Theo Pourchaire e Felipe Drugovich, Logan Sargeant (Zhou potrebbe rivelarsi un’opzione interessante per la Williams) e Yuki Tsunoda, ancora in cerca del rinnovo con AlphaTauri.

Vedremo come evolveranno queste situazioni nel corso delle prossime settimane. Appuntamento alle 17.00 in diretta su Sky Sport F1 HD per la diretta della seconda sessione di prove libere sul tracciato olandese di Zandvoort.