Formula 1 | Antonelli resta focalizzato sul presente: “Penso solamente alla F2”

Kimi Antonelli è certamente uno dei giovani piloti più interessanti del panorama motoristico finito sotto la luce della ribalta mediatica. Dopo un inizio in sordina, dove ha studiato la nuova categoria, il giovane pilota italiano sta fornendo ottime prestazioni in F2 che lo hanno già portato a vincere due gare tra Silverstone e Hungaroring. Le porte della Formula 1 potrebbero presto spalancarsi per Antonelli, ma attualmente il diretto interessato pensa solamente a fare esperienza in F2 continuando il proprio percorso di crescita.

Antonelli ha già testato una monoposto di Formula 1, mettendosi alla guida di alcune Mercedes del passato in vari test svolti tra Spielberg, Imola e Barcellona, impressionando per la costanza mostrata con la vettura tedesca.

“Per quanto riguarda l’anno prossimo, non ci voglio pensare perché non c’è niente di ufficiale, quindi non so nulla, a dire il vero – ha dichiarato Antonelli, citato da Formula1.com – “L’obiettivo è fare la migliore stagione in F2. Ovviamente, portare a casa due vittorie è davvero positivo per quanto riguarda lo slancio, anche per la squadra, perché ovviamente abbiamo avuto difficoltà all’inizio della stagione”.

Il giovane talento di scuola Mercedes, continuando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Non so se sarei pronto, a dire il vero, perché sto ancora imparando molto in F2. Sicuramente faccio ancora un bel po’ di errori, alcuni dettagli che contano davvero non li eseguo bene. Non lo so, a dire il vero. Sto cercando di migliorare e di non commettere più gli stessi errori, e penso che che vincere in Ungheria ne sia stata la prova”.