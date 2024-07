F1 | Perez sempre più in bilico, Red Bull pronta ad una decisione prima della pausa estiva

F1 Perez Red Bull – Red Bull potrebbe scegliere la via più “traumatica” per risolvere la problematica relativa alle performance di Sergio Perez. Secondo quanto dichiarato da Helmut Marko alla stampa inglese, la scuderia anglo-austriaca potrebbe valutare una clamorosa separazione dal messicano se quest’ultimo non riuscirà ad invertire il trend negativo emerso nelle ultime settimane.

Dopo le prossime trasferte di Budapest e Spa, in programma a fine luglio, Red Bull metterà sul tavolo l’apporto dell’ex Racing Point e valuterà se proseguire con lui anche nella seconda parte di quest’annata. Una soluzione che sarebbe assolutamente clamorosa, visto che Perez ha recentemente rinnovato il proprio contratto con la scuderia iridata fino alla fine della stagione 2026. In rampa di lancio ci sarebbero ovviamente Liam Lawson, ieri protagonista di un filming day a Silverstone con la RB20, e i due portacolori della Racing Bulls, ovvero Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo.

Marko mette ancora più in bilico Perez

“Abbiamo una situazione in cui il nostro secondo pilota non sta rendendo come dovrebbe. E’ ovvio che dovremo valutare che strada seguire e pensiamo di prendere una decisione prima oppure a cavallo della pausa estiva. Le clausole nel contratto di Checo? In tutti i contratti di Formula 1 ci sono delle vie d’uscita e la maggior parte di queste sono legate alle prestazioni”.