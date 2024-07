F1 | Leclerc: “L’arrivo di Hamilton non è una mancanza di fiducia della Ferrari verso di me”

F1 Leclerc Hamilton – In una chiacchierata concessa ad Andrew Benson della BBC, Charles Leclerc ha rispedito al mittente tutte le “voci” sull’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari, evidenziando come l’approdo dell’inglese a Maranello – fortemente voluto da Frederic Vasseur e John Elkann – non vada visto come una bocciatura o una mancanza di fiducia del management nei suoi confronti.

Una squadra come la Ferrari, ovviamente, deve sempre garantirsi i migliori piloti all’interno dello schieramento di pilota e l’approdo in Italia di un personaggio come Hamilton, veloce ed esperto, oltre che pluri-titolato, potrà solo aiutare la compagine italiana a raggiungere gli obiettivi per il medio e lungo periodo. Una ghiotta opportunità che spingerà lo stesso Leclerc a crescere, anche grazie alla metologia di lavoro che il britannico porterà in dote a partire dal prossimo anno.

L’attuale pilota della Mercedes, ricordiamo, è stato ufficializzato a Maranello lo scorso febbraio e prenderà il posto di Carlos Sainz a partire dall’appuntamento del Bahrain che andrà in scena il prossimo marzo. Hamilton ha firmato un contratto pluriennale fino alla fine della stagione 2027.

Leclerc e la fiducia della Ferrari con l’arrivo di Hamilton

“L’arrivo di Lewis non è una mancanza di fiducia della Ferrari verso di me, per niente. La Ferrari è la Ferrari, una squadra che ha bisogno dei migliori piloti all’interno delle proprie vetture. La scelta di Hamilton è quindi comprensibile. Non c’è nulla di negativo di tutto ciò, anche perchè parliamo di un pilota esperto e capace di vincere sette titoli mondiali. Parliamo di Lewis Hamilton.

Per me sarà un’opportunità incredibile e potrà imparare dal più vincente di sempre attualmente in attività. Avrò la possibilità di mettermi alla prova con un riferimento per tutto lo schieramento. Non vedo l’ora di misurarmi con questa sfida e certamente sarà parecchio interessante. Ho sempre detto che si impara da ogni compagno di scuderia, soprattutto quando si osserva il suo modo di guidare. In questo Lewis è incredibile e dal mio punto di vista possiede solo dei punti di forza. Non vedo l’ora di scoprire come lavora con gli ingegneri”.