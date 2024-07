Formula 1 | Verstappen pronto alla sfida: “Gli avversari hanno recuperato e ogni gara è una battaglia”

F1 Verstappen – In attesa di vederlo in pista nel prossimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Max Verstappen ha accettato di buon grado la sfida tra Red Bull, McLaren, Mercedes e Ferrari, evidenziando come i livelli in gioco, ad oggi, non consentano ad aLcuna squadra di giocare il ruolo di “lepre”. Rispetto a quanto avveniva fino a qualche settimana fa, le quattro scuderie in base al circuito possono giocare o meno il ruolo di protagonisti, aspetto che ovviamente sta rendendo il prosieguo di quest’annata incerto ed emozionante. Qualcosa che mancava e che sta motivando l’olandese a dare il 110% al volante della RB20.

Verstappen pronto alla sfida per il titolo

“I passi in avanti degli avversari sono diventati abbastanza evidenti nelle ultime gare. Ogni gara è una vera e propria battaglia a tutto campo ed è fantastico. Immagino che andrà avanti così anche nel prosieguo di questa annata e nessuno può dire come finirà. E’ grandioso per questo sport. Molti tifosi hanno atteso questo momento e io stesso non vedo l’ora di mettermi in gioco. La Formula 1, così, è ancora più divertente. È bello avere quattro squadre in grado di vincere, il pubblico può aspettarsi una seconda parte di campionato clamorosa”.