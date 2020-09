F1 | Williams, Claire Williams: “Ameremo per sempre la Formula 1”

Ultimo atto: Claire Williams lascia definitivamente il suo ruolo da team principal, ma soprattutto, lascia una squadra che suo padre, Sir Frank, ha costruito, mattone per mattone, dal 1977. Una grande emozione per Claire, che saluta quella che è un po’ la sua famiglia, dopo aver provato anche a lavorare in pit-lane prima del semaforo verde, per assaporare tutto ciò che questo mondo della Formula 1 poteva ancora riservarle. Il suo ultimo weekend termina con Nicholas Latifi in undicesima posizione, ad un soffio dalla zona punti, e George Russell in quattordicesima.

“E’ stato un grande privilegio e un grande onore lavorare con ogni membro di questo incredibile team – ha dichiarato Claire – ma sopratutto, da parte mia, di Frank e di tutta la famiglia Williams, vorrei ringraziare tutto il nostro team, passato e presente, per tutto ciò che hanno fatto per noi in questi anni. Loro sono i veri guerrieri di questa squadra e auguriamo loro ogni successo del mondo per il futuro. Vorremmo anche ringraziare i nostri tifosi, che ci hanno supportato in ogni caso in questi anni. Il nostro tempo in questo sport è stato un grande privilegio, ce ne andiamo con tanti ricordi, siamo passati attraverso alti e bassi, trionfi e avversità e ameremo per sempre la Formula 1“.

Un pensiero anche da parte dei piloti.

“E’ stato un grande privilegio correre per Claire e Frank – ha dichiarato Russell – dal momento in cui sono arrivato nel team mi sono sentito a casa, ed era chiaro che tutti apprezzano l’atmosfera e i valori da loro instillati nel team. Si può capire come tanti impiegati amino lavorare per loro e per il team. Mi mancheranno, così come mancheranno alla Formula 1, e voglio augurare loro il meglio per il futuro e per tutto ciò che la vita riserverà loro”

“E’ la fine di un’era ed è stato un privilegio farne parte – ha aggiunto Russell – ciò che Claire e Frank hanno fatto per il team, e per chi ci lavora, è straordinario. La famiglia sarà sempre nei loro cuori e così sarà anche d’ora in poi“.