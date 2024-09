F1 | Red Bull, Perez: “Dobbiamo trovare una soluzione”

Monza – Non guadagna né perde posizioni Sergio Perez nel tempio della velocità. Solo qualche weekend fa il messicano sarebbe stato nuovamente criticato per un risultato del genere, ma non oggi, con una Red Bull che nulla può contro quelli che, di fatto, sono stati i top team in gara. Perez termina la gara in ottava posizione, solo due dietro il compagno di squadra Max Verstappen, sesto e non in grado di lottare per il podio. Il messicano lotta con la Mercedes di Russell, ma l’inglese ne ha di più. E’ evidente, qualcosa non va su questa RB2o, che non vince ormai da cinque GP: Checo è sicuro, il problema sta nel bilanciamento, e la squadra dovrà presto trovare una soluzione.

Perez: “Ho molta fiducia nel team, so che possiamo risolvere i nostri problemi”

“Sin dal primo giro nelle FP1 questo weekend si è rivelato complicato e, sfortunatamente, non siamo riusciti a venirne a capo. All’inizio il bilanciamento sembrava funzionare con le hard e sono anche riuscito a gestire la gomma, ma presto è arrivato il degrado ed è diventato ingestibile. Abbiamo allungato l’ultimo stint sulle medie, ma con quel ritmo era difficile fare qualcosa. La mia lotta con Russell è stata al limite, carina ma le gomme non funzionavano. Abbiamo faticato col passo, ma soprattutto col bilanciamento, dobbiamo lavorarci e trovare un punto di coesione sia per la bassa che alta velocità. Ho molta fiducia nel team, sia in pista che in fabbrica, so che hanno una soluzione: hanno costruito grandi vetture fino ad ora e non vedo perché non dovremmo continuare a farlo. Non abbiamo più domanda ora, sappiamo qual è il problema. Si tratta del bilanciamento, dobbiamo trovare una risposta”.