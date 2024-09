F1 | Aston Martin, Alonso: “Ho spinto la vettura al limite, ma non è bastato”

Monza – Fernando Alonso termina il suo Gran Premio d’Italia in undicesima posizione, ad un passo dalla zona punti. Il pilota spagnolo scatta infatti undicesimo, e inizialmente la sua strategia sembra dimostrarsi vincente, con l’undercut su Alexander Albon. Il pilota Williams, però, è tra i pochi a credere nella bontà delle gomme e torna ai box soltanto una volta, vanificando la strategia dell’Aston Martin. Alla fine Fernando è a soli due decimi dalla zona punti, una eternità che la sua AMR24 non gli permette di colmare.

Alonso: “Ho spinto la vettura al limite, ma non è bastato”

“E’ stata una gara difficile. Abbiamo sfruttato al massimo le nostre prestazioni, ho spinto la vettura al limite e di questo sono felice, ma abbiamo faticato col passo in pista. Eravamo in zona punti alla partenza e siamo riusciti a fare l’undercut su Albon, pensando che tutti avrebbero optato per una strategia a due soste. Alla fine non è bastato e quella sosta extra ci è costata casa. Eravamo a soli due decimi da Magnussen e ad un secondo da Albon, è deludente non conquistare nemmeno un punto. Continueremo a spingere”.