F1 | McLaren, Zak Brown: “Giro veloce di Ricciardo conferma le mie preoccupazioni”

Sta facendo parlare e non poco la questione che riguarda Daniel Ricciardo e il suo comportamento nel Gran Premio di Singapore. Il pilota australiano, infatti, ha ottenuto il giro veloce, ufficialmente perché era alla sua ultima gara in carriera, ma in realtà, quantomeno nel mondo dei diffidenti (e fanno bene ad esserlo, ndr) sembra abbia ricevuto ordini dalla Red Bull per togliere il punto extra a Lando Norris, in lotta con Verstappen per il titolo mondiale. Zak Brown, CEO della McLaren, vuole andare in fondo alla questione, perché questo è un chiaro esempio di come due squadre non abbiano agito in modo indipendente, pur facenti parte della stessa proprietà. Questo vorrebbe dire correre con quattro macchine, e non è affatto corretto.

“Farò delle domande a riguardo, perché le squadre devono agire in modo indipendente sul piano sportivo – ha detto Brown. In questo caso c’era una squadra di Serie A e una di Serie B coinvolte, e questo rappresenta un esempio del motivo per cui avevo delle preoccupazioni sulla questione delle comproprietà”.

